Argentina, Ecuador, Chile y Perú conocen su rival en la clasificación de la Davis 2026

Al igual que en 2025, la clasificación de 2026 se jugará en dos rondas. Las eliminatorias de primera ronda de la fase de clasificación se disputarán los días 6 y 7 o 7 y 8 de febrero de 2026, y las de segunda ronda, los días 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre de 2026. Los países anfitriones podrán elegir las fechas y superficie.

Italia, país anfitrión, recibirá una invitación para la Final a 8 de la Copa Davis de 2026. España, como mínimo subcampeona, no tendrá que participar en la primera ronda.

Chile asoma como posible rival de los españoles en esa segunda ronda. Para acceder a esa fase, tendrá que superar a la Serbia de Novak Djokovic, a la que recibirá en tierras chilenas.

Perú, en cambio, tendrá que viajar a Alemania para esa primera ronda de clasificación.

Ecuado, como Chile, hará las veces de local ante Australia. Y Argentina, la única selección sudamericana en la presente edición de la Copa Davis, eliminada por Alemania en los cuartos de final, tendrá que viajar a Corea del Sur.