Carreño: "A darle la vuelta como hicimos el primer día"

"El partido obviamente no ha salido como esperábamos. Sabíamos que iba a ser complicado porque al final Matteo esta demostrando que en esta competición gana muchos partidos", comentó tras el partido el asturiano, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Berrettini sumó su undécima victoria consecutiva en individuales en la Copa Davis.

"Juega con el público a favor. En esta superficie es un rival muy complicado, con un saque muy bueno. Quizá me ha faltado un poco apretar en los segundos, ganar algún punto más ahí. Los 'breaks' han sido con botas nuevas, esta superficie bota bajo y aquí menos. Ha competido muy buen. A mí me ha faltado un poco", reconoció.

Aunque el español no dejó de creer en la remontada, en manos ahora de Jaume Munar, obligado a ganar a Flavio Cobolli para llevar el duelo a los dobles: "A darle la vuelta como hicimos el primer día".

