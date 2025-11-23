Ferrer: "No lo veo un drama"

Italia superó a España en la gran final de la Davis de Bolonia. Matteo Berrettini se impuso a Pablo Carreño y Flavio Cobolli a Jaume Munar, por lo que no hubo espacio para los dobles en una semana repleta de emoción en la que soñaron con levantar la séptima 'Ensaladera' de la historia de España.

"Para mí han hecho algo muy grande, superarse a sí mismos. Me quedo con eso. He disfrutado mucho, he vuelto a sentir cosas que nunca había sentido desde que dejé de jugar, esa sensación de adrenalina. Les di las gracias por eso", desveló en rueda de prensa el capitán.

"Son grandes personas y eso es lo más importante. Trabajar con ellos es un placer, me lo ponen muy fácil. Y luego es que son muy buenos. He disfrutado mucho, ha sido un gran año. He disfrutado mucho viendo como se alimentaban y creían más, como capitán es una maravilla. Está claro que hemos perdido, pero no lo veo un drama. Lo veo positivo, el estar tan cerca de la séptima. Tenemos que aceptarlo. Ganar no nos cambia la vida. El año que viene no sé si mejor, pero más seguro", comentó.

Ferrer insistió en el gran trabajo de los suyos, preparados para el año que viene: El grupo se conoce. Se apoya mucho. Esta semana el ambiente fue muy bueno. Son grandes jugadores y estarán preparados para el año que viene. Tienen que estar orgullosos. Nunca es fácil jugar por tu país en Davis. Granes competidores y grandes jugadores".

"Ha estado muy ajustado. Al final compitieron toda la semana. Estuvieron muy cerca. Muy orgulloso de ellos. Italia en los momentos importante jugó muy bien. No es fácil competir a Italia en Italia. Tenemos que estar contentos. Tienen la capacidad para estar preparados para el año que viene. Ha sido un gran año en este torneo y han ganado experiencia", apuntó.

Y felicitó el gran comportamiento del público, que animó a Italia sin descanso: "No podemos decir nada del público. Le dije a Munar que e centrara en sí mismo. Lo hizo. Gran partido, muy ajustado. Detalles que pudieron cambiarlo todo. Cobolli mereció ganar también. Estuvo muy centrado en los dos últimos sets. Tenemos que aceptar que esto es deporte, quedarnos con lo positivo del año en Davis".

Además, comentó lo que supuso para él la baja de Alcaraz.

"Es importante tener a jugadores especiales como Sinner y Alcaraz. Especiales porque van a marcar época como hicieron Nadal, Roger y 'Nole'. Teníamos la suerte de poder contar con Carlos y tuvo la lesión", finalizó.