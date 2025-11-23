Italia se embolsa dos millones de dólares como campeona; España, un millón y medio

Por esta en la Final a 8, cada una de las ocho participantes se embolsó medio millón de dólares.

Aquellas que accedieron y quedaron eliminadas en los cuartos de final, es decir, Alemania y Bélgica, sumaron 750.000 dólares.

España, como subcampeona, sumó el doble que los finalistas, un total de un millón y medio de dólares. Italia, como campeona, dos millones.

España cayó en la gran final de Bolonia ante Italia (2-0), tras las victorias de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño y de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

Italia, campeona sin necesidad de acudir al dobles en ningún partido, levantó su tercera 'Ensaldera' consecutiva y la cuarta de su historia, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, sus dos mejores bazas.