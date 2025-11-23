Tenis
23 de noviembre de 2025 - 16:50

Italia se embolsa dos millones de dólares como campeona; España, un millón y medio

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2390

Bolonia (Italia), 23 nov (EFE).- La selección italiana de tenis se embolsó este domingo, como campeona de la Copa Davis, dos millones de dólares; mientras que la selección española, subcampeona, se agenció un millón y medio.

Por EFE

Por esta en la Final a 8, cada una de las ocho participantes se embolsó medio millón de dólares.

Aquellas que accedieron y quedaron eliminadas en los cuartos de final, es decir, Alemania y Bélgica, sumaron 750.000 dólares.

España, como subcampeona, sumó el doble que los finalistas, un total de un millón y medio de dólares. Italia, como campeona, dos millones.

España cayó en la gran final de Bolonia ante Italia (2-0), tras las victorias de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño y de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Italia, campeona sin necesidad de acudir al dobles en ningún partido, levantó su tercera 'Ensaldera' consecutiva y la cuarta de su historia, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, sus dos mejores bazas.