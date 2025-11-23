La afición española, la más numerosa de las internacionales en la Copa Davis de Bolonia

Así lo confirmó este domingo Angeli Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), en la rueda de prensa de final de torneo.

"Las tres naciones extranjeras con más aficionados presentes tienen todas jugadores en competición fueron, en este orden, España, la República Checa y Alemania. La cuarta y la quinta, en cambio —Inglaterra y Estados Unidos— no compiten en Bolonia. Un dato que confirma el valor de este evento internacional, la competición por equipos más antigua y una de las más deseadas del mundo", desveló.

Por día, según datos de la organización expuestos en Bolonia, se registró la presencia de una media de 61.463 presencias, incluyendo operarios, trabajadores, directivos, medios de comunicación, espectadores...

"Hemos registrado más de 60 mil asistencias diarias. Los espectadores internacionales representan un porcentaje mucho más alto del total respecto al año pasado (fase de clasificación Bolonia) y, naturalmente, son más numerosos", indicó el presidente.

"Se han comprado entradas por parte de aficionados procedentes de 73 países diferentes: el año pasado eran 37 en Bolonia durante la fase de grupos", añadió.

Del total de aficionados con entrada, el 42.3% procedió de la región de la Emilia-Romagna; el 46 del resto de Italia y el 11.7% de fuera de Italia.