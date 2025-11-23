La Davis genera un impacto económico de 143.8 millones de euros en Bolonia

"Hay muchas cosas que mejorar, como sucedió en Turín el primer año de las Finales ATP que ahora han evolucionado tanto. Pero ha sido una semana fantástica", ponderó el mandatario.

El impacto económico de la Final a 8 de la Copa Davis se salda con 143.8 millones de euros, distribuido de la siguiente manera: directo por 64,8 millones; indirecto por 55,2; inducido por 23,8.

"El impacto directo proviene de los gastos que los organizadores realizan para llevar a cabo el evento y de los gastos estimados de los espectadores para asistir: por ejemplo, el coste medio de la habitación de hotel se estimó en 80 euros por noche", desgranó Binaghi.

"El impacto indirecto se genera en la cadena productiva; por ejemplo, si aumenta el número de habitaciones de hotel reservadas, las lavanderías trabajan más. El impacto inducido, en cambio, deriva finalmente del gasto realizado posteriormente por las personas que se benefician de un mayor ingreso y que generan un efecto adicional en el territorio". explicó.

El gobierno italiano invirtió un total de 6.5 millones de euros que generaron un beneficio de 24.2 millones de euros, el triple.

En materia de espectadores y de asistencia, aseguró que de media 61.463 personas estuvieron cada día en el recinto, incluyendo operarios, trabajadores, directivos, medios de comunicación, espectadores...

Del total de aficionados con entrada, el 42.3% procedió de la región de la Emilia-Romagna; el 46 del resto de Italia y el 11.7% de fuera de Italia.

Por orden, según comentó Binaghi, las más numerosas, quitando la italiana, fueron las procedentes de España, República Checa y Alemania, curiosamente los rivales de los españoles en su camino a la final.