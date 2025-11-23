Volandri: "No lloré por las dos primera, pero sí por esta"

"Ganamos tres Copas Davis, pero esta es completamente diferente, frente a nuestra gente, en nuestro país. No lloré por las dos primeras, pero lloré por esta porque significa mucho para mí. Solo tengo que dar las gracias a estos chicos. Son increíbles, el esfuerzo. Este trofeo es increíble. Estoy muy orgulloso. Todos tenemos que estar orgullosos de estos chicos", comentó en rueda de prensa.

"Este es el mejor día de mi vida", añadió.

Italia se impuso a España en los dos partidos de indiviudales, con victorias de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño y de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

"Creo que estaba un poco nervioso al principio del partido", reconoció Cobolli, que se marchó un set abajo (1-6) para después remontar y certificar el título.

"Este trofeo significa mucho para mí. Estaba un poco tenso.Pero al final traté de jugar mi juego, de tomar energía desde el banquillo, de la gente. También traté de mantenerme positivo al principio del segundo set, pero no es fácil jugar este tipo de partidos", añadió.

Este es también el mejor día de mi vida", dijo, como su capitán.

Berrettini ganó el primer punto. Los tres partidos que jugó para sumar 11 victorias seguidas en individuales en la Davis, torneo que se ha convertido en un refugio cuando atraviesa malos momentos.

"Este año usé la motivación para jugar aquí en Bolonia durante el verano, cuando no me sentía en mi mejor momento. Tengo que decir que el todos me ayudaron y siempre me dieron la confianza, diciéndome que si estaba en forma, sería considerado, lo cual no doy por sentado", explicó.

"Es un sentimiento especial. Tengo que decir que tenemos un equipo muy amplio, muchos jugadores que podrían haber jugado. El equipo es realmente fuerte porque la conexión entre nosotros es muy fuerte. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es simplemente muy agradable jugar con ellos", finalizó.