Raducanu no participará en la exhibición de Estados Unidos con Alcaraz

Raducanu, que se estima que dejará de ganar 500 000 libras (570 000 euros) por no participar en este torneo, será reemplazada por la estadounidense Jessica Pegula, sexta jugadora del ránking.
Un problema en el pie ha impedido que Raducanu se una a Alcaraz, Fonseca y Anisimova en esta exhibición de dos días que tendrá lugar en Nueva Jersey el 7 de diciembre y en Miami el 8 de diciembre.
La pupila de Francis Roig continuará sus entrenamientos en Barcelona junto al técnico español antes de viajar a Australia para preparar el primer Grand Slam del año, que comenzará el 12 de enero.