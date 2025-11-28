La española Carolina Navarro dice adiós a las pistas de pádel tras una carrera legendaria

Se va de esta manera, después de más de 30 años en el alto nivel, una leyenda de las pistas; que en su palmarés refleja también 12 títulos de campeona de España, tres de campeona del mundo por parejas y cuatro campeona del mundo por equipos, además de la medalla de bronce al mérito deportivo. Numerosos logros en la considerada una de las pioneras de la disciplina.

Su derrota fue lo más destacado de una jornada en la que la argentina Delfi Brea y la española Gemma Triay aseguraron el número uno del año al imponerse Martina Fassio y Patty Llaguno y perder Paula Josemaría y Ari Sánchez contra Jéssica Castelló y Lorena Rufo.

Por otro lado, en categoría masculina, Edu Alonso y Juan Tello se quedaron definitivamente fuera de las finales tras perder contra Fede Chingotto y Ale Galán, mientras que vencieron sus partidos Juan Lebrón y Leo Augbsurger contra Javi Garrido y Lucas Campagnolo; Javi García y Javier Barahona contra Coki Nieto y Mike Yanguas, y Arturo Coello y Agustín Tapia contra José Diestro y Víctor Ruiz.