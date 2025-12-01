La alemana Tatjana María abre el WTA 125 de Quito contra la española Irene Burillo

La teutona, número 41 del mundo y primera cabeza de serie del torneo, aseguró tras su entrenamiento que no sintió complicaciones con los efectos de la altitud de la capital ecuatoriana, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar.
El torneo, que se disputa por primera ocasión en Ecuador, otorgará 125 puntos para la campeona, por lo que Burillo también buscará triunfar y dar la sorpresa.
Otro duelo esperado lo protagonizarán la ecuatoriana Camila Romero y la rusa Anastasia Zolotareva.
Además, Mell Reasco, hija de Neicer Reasco, un seleccionado ecuatoriano de fútbol que jugó el Mundial de Alemania 2006, se enfrentará a la ucraniana Valeriya Strakhova.
Entretanto, la húngara Panna Udvardy se enfrentará a la italiana Diletta Cherubini; y la también italiana Martina Colmegna competirá contra la ucraniana Oleksandra Olinykova.
La estadounidense Ayana Akli irá contra la brasileña Laura Pigossi; y la española Alicia Herrero, ante la griega Despina Papamichail.
Por su parte, Varvara Lepchonko, de Estados Unidos, se enfrentará a Carolina Alves, de Brasil; Nicole Fossa Huergo, de Argentina, frente a Maja Chwalinska, de Polonia; la checa Laura Samson, ante Jazmin Ortenzi, de Argentina; y Veronika Erjavec, de Eslovenia contra Anastasia Tikhonova, de Rusia.