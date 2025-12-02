Raducanu admite no esconderse más tras el caso del acosador

Raducanu, actual número 29 del mundo, se echó a llorar durante la disputa de un partido en el torneo de Dubai en febrero al ver a un hombre que le había acosado en otras ocasiones -el día de antes le había dado una carta y una foto en una cafetería- entre el público. Este individuo fue expulsado del torneo y recibió una orden de alejamiento.

En una entrevista con la cadena británica BBC la jugadora reconoció que aún hay cosas que le molestan, como cuando ve fotos en revistas y publicaciones de su vida privada sin haberse dado cuenta de que había 'paparazzi' que le seguían, pero que en general se encuentra bastante bien.

"Una vez estaba con dos amigos y no vi a los fotógrafos, eso es obviamente raro, porque no sabes cómo han hecho esas fotos, pero más allá de eso me encuentro bien, porque sé que siempre hay alguien cuidándome".

"Si la gente me ve y me reconoce y quieren venir y decirme algo, está genial, pero no siento que necesariamente me esté escondiendo nunca más", añadió.

Raducanu ha arrastrado un problema en el pie en los últimos meses y recientemente se bajó de una exhibición en Estados Unidos junto a Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Joao Fonseca y Amanda Anisimova.

Como preparación para la temporada que viene, Raducanu está entrenando en Barcelona junto al español Francis Roig, extécnico de Rafael Nadal.