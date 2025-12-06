La argentina Giovannini y la eslovena Hercog van por el título en Quito

El torneo que se disputa por primera ocasión en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club de la capital ecuatoriana, otorgará a la campeona 125 puntos para la clasificación del escalafón mundial y 15.000 dólares en premio.

Giovannini se impuso por 6-4 y 6-2 a Papamichail; y Hercog accedió a la final del torneo tras derrotar por 6-2 y 6-2 a Jeanjean.

La argentina, de 19 años, atraviesa un gran momento en su carrera deportiva, pues eliminó a Papamichail, que llegó al torneo de Quito, como campeona del WTA disputado recientemente en Buenos Aires.

Por su parte, Hercog, de 34 años, procurará sacar provecho a su experiencia, tras haber ganado en tres ocasiones los títulos del WTA en su extensa carrera deportiva.

El torneo concluirá este domingo en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club en el sector de El Condado, de la capital ecuatoriana, que se ubica a 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El certamen otorgará a la segunda finalista 81 puntos y 8.400 dólares en premio.