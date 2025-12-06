Los tenistas peruanos Varillas y Pérez se cuelgan el oro en los Bolivarianos

Varillas, en el puesto 270 ATP, ganó 6-2 y 6-2 al también peruano Arklon Huertas del Pino, en el puesto 895 de la clasificación global, que se hizo con la plata.

El bronce fue para el dominicano Peter George Bertran que venció al chileno Benjamín Torrealba.

Lucciana Pérez se hizo con el oro tras superar a la venezolana Sofía Elena Cabezas, que se hizo con la plata, mientras que el bronce fue para la chilena Antonia Margarita Vergara.

Perú destacó en esta disciplina, pues Pérez y Romina Ccuno también se colgaron la medalla dorada en dobles femenino, Varillas y Huertas del Pino fueron plata en dobles masculino y Huertas del Pino con Ccuno consiguieron el bronce en dobles mixto.

Hasta el sábado, Colombia lideraba la competencia con 330 medallas totales, con 137 oros; seguida por Venezuela, con 302 galardones, 101 de ellos dorados, y Perú, que tiene 77 oros para un total de 259 preseas.