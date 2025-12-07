La eslovena Hercog, campeona del WTA de Quito

La experiencia, una gran variedad de recursos técnicos, el dominio panorámico del perímetro de la cancha de arcilla del Quito Tenis y Golf Club, llevó a Hercog a descargar su juego a corta y larga distancia para incomodar por completo a su rival.

Los primeros cuatro juegos del primer set resultaron intensamente disputados, pues el ímpetu, la técnica y el talento que está demostrando la juvenil argentina, fueron rápidamente detectados y controlados por la eslovena.

Giovannini, de 19 años, luego del quinto juego no logró descifrar la propuesta y accionar de Hercog, que dio muestras de una gran recuperación después de la cirugía de muñeca a comienzos de abril de este año.

En el segundo set, Giovannini tuvo una prometedora reacción en el quinto juego que terminó haciéndolo suyo, pero Hercog, de 34 años, y con un sinnúmero de grandes participaciones por el mundo, terminó apoderándose del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hercog dejó en claro que está alcanzado el nivel que le permitió en su trayectoria llegar el puesto 35 en el ranking mundial. El tenis actual también tiene en Giovannini a una de las figuras prometedoras.

El torneo otorgó a Hercog 125 puntos para la clasificación del escalafón mundial y 15.000 dólares en premio, mientras Giovannini recibió 81 puntos para el ranking mundial y 8.400 dólares.