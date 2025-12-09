Alcaraz gana a Fonseca en un tercer set de desempate en la exhibición de Miami

Alcaraz se deshizo de Fonseca (número 24 de la ATP) por 7-5, 2-6 y 10-8, en un evento conocido como 'Miami Invitational'. El murciano se desquitó así de la derrota encajada la noche del domingo ante el estadounidense Frances Tiafoe en otra exhibición, esta en Nueva York.

Antes del individuales, Alcaraz y Fonseca se habían enfrentado en un dobles mixto. El español y la estadounidense Jessica Pegula derrotaron por 10-8 a Fonseca y la estadounidense Amanda Anisimova.

El 'Miami Invitational' se jugó en una pista de tenis instalada en el interior del campo de béisbol de los Miami Marlins de la MLB.

Entre el público se encontraban los exfutbolistas Sergio Busquets y Jordi Alba, que el sábado colgaron las botas tras conquistar la MLS con el Inter Miami.

Busquets y Alba devolvieron así la visita a Alcaraz, que hace una semana había acudido al campo del Inter a presencial la final del Este de la MLS.

También se dejó ver el exfutbolista brasileño Ronaldo, que incluso peloteó un rato con Alcaraz antes de que arrancara el evento.