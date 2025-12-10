Sabalenka defiende la Batalla de los Sexos: "Va a ayudar al tenis femenino"

La bielorrusa y el australiano se enfrentarán en un partido de exhibición el próximo 28 de diciembre en Dubai en un duelo con reglas especiales, ya que la pista de Sabalenka será más pequeña y ambos jugadores solo contarán con un servicio para minimizar el impacto del servicio de Kyrgios.

Esta exhibición ha recibido críticas por el riesgo al que se expone Sabalenka, la mejor tenista del mundo, al enfrentarse a un hombre, en una de las pocas ocasiones en la historia en la que esto ha ocurrido.

"No estoy de acuerdo, no me estoy poniendo en ningún riesgo. Estamos ahí para pasarlo bien y jugar un buen tenis. El que gane ha ganado. Es obvio que los hombres son biológicamente más fuertes que las mujeres, pero esto no va de eso. El partido va a ayudar a llevar el tenis femenino a un nuevo nivel", dijo Sabalenka a la cadena británica BBC, que retransmitirá el partido en el Reino Unido.

El duelo, que se disputará al mejor de tres sets con 'super tie break' en el tercer set en caso de que fuera necesario, enfrentará a Sabalenka, actual número uno del mundo y ganadora de cuatro Grand Slams, incluido el pasado US Open, a un Kyrgios que está fuera de los 600 mejores del mundo y que, debido a las lesiones, solo ha jugado cinco partidos en 2025.

El australiano, que ha lidiado en los últimos años con problemas en las muñecas y la rodilla, no juega un partido profesional desde el Masters 1000 de Miami en marzo de este año.