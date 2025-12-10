Sabalenka se opone a la participación de mujeres transgénero en el tenis

La mejor tenista del mundo habló en un podcast con Nick Kyrgios previo a la Batalla de los Sexos que disputarán el próximo 28 de diciembre y fue cuestionada sobre la participación de las mujeres transgénero en el circuito actual.

"Es una pregunta difícil y no tengo nada contra ellas, pero siento que tendrían una gran ventaja sobre el resto y no creo que sea justo que las mujeres se enfrenten a hombres biológicos. No es justo que una mujer haya estado trabajando toda su vida para llegar al límite y luego se tenga que enfrentar a un hombre que es biológicamente mucho más fuerte. No estoy de acuerdo con esto en el deporte", dijo Sabalenka.

Kyrgios, su rival en el partido en Dubai, le dio la razón y añadió: "Ha dado en el clavo".

Según las reglas actuales de la WTA, una mujer transgénero puede participar en el circuito si ha declarado su género como mujer por un mínimo de cuatro años y si ha bajado sus niveles de testosterona por debajo de un cierto umbral en los últimos dos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sabalenka, actual número uno y campeona de cuatro Grand Slams, y Kyrgios, que solo jugó cinco partidos en 2025 por las lesiones, se medirán el próximo 28 de diciembre en una de las pocas ocasiones en la historia que un tenista masculino y una tenista femenino se han enfrentado en una exhibición.

El partido se disputará al mejor de tres sets, con un 'super tie break' si se llegara al tercero y cada tenista solo tendrá un saque, con el fin de minimizar el impacto del servicio de Kyrgios. Además, la parte de la pista de Sabalenka será más pequeña.