Alcaraz confirma su presencia en el Barcelona Open 2026

"Estoy muy contento de volver a jugar en Barcelona y pelear por conseguir mi tercer título. Es un torneo muy especial para mí, con mucha historia y con una afición increíble", ha afirmado Alcaraz en unas declaraciones difundidas por la organización del torneo.

En la capital catalana, el murciano buscará su tercer Godó tras los conquistados en 2022, ante su compatriota Pablo Carreño, y en 2023, frente al griego Stefanos Tsitsipas.

Tras causar baja en 2024 por lesión, Alcaraz a punto estuvo de recuperar el título el año pasado, pero cayó en la final ante el danés Holger Rune.