La ATP podrá suspender partidos por calor extremo en 2026

La regla se basará en el WGBT que evalúa el estrés térmico teniendo en cuenta factores como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la radiación solar y la nubosidad, según informó la organización en un comunicado.

Si ese índice alcanza los 30,1 grados centígrados o más durante los dos primeros sets de un partido al mejor de tres, cualquiera de los dos jugadores podrá solicitar una pausa de 10 minutos para refrescarse.

Durante ese descanso, y bajo la supervisión del personal médico de la ATP, los tenistas podrán hidratarse, cambiarse de ropa, ducharse y recibir indicaciones de sus entrenadores.

La medida, similar a la que aplica la WTA desde 1992 en el circuito femenino, llega tras varios episodios recientes que han puesto el foco en los riesgos del calor extremo en el tenis profesional como en el Masters de Shanghái de este año, con temperaturas de hasta 34 grados y una humedad cercana al 80 %.

En el escrito, la ATP explicó que la nueva política busca "reforzar la protección de los jugadores que compiten en condiciones extremas" y que pretende ofrecer un "enfoque estructurado y respaldado médicamente para afrontar el calor extremo, protegiendo la salud de los jugadores y mejorando las condiciones para todos los implicados en los torneos".

