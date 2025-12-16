Tras la senda de Alcaraz

La baja del vigente campeón, el brasileño Joao Fonseca y la más reciente, del checo Jakub Mensik, decimonoveno del mundo y hasta su abandono gran favorito, no aplacan la expectación de este torneo que durante cinco días acumula ilusión y sueño entre los aspirantes, que cada uno a su manera han empezado a dar sus primeros pasos en el recorrido profesional en busca de la gloria.

El palmarés de la competición alienta a cada participante en cada edición. De hecho, alguno como Stefanos Tsitsipas, estuvo asentado entre los diez mejores del mundo. El heleno salió vencedor en el segundo año de las finales Next Gen, en el 2018. Más aún. El historial sobresale con dos campeones que ahora dominan el tenis mundial. Que llegaron a ser números uno del circuito. El italiano Jannik Sinner, que ganó en el 2019 y el vigente líder del ránking ATP, Carlos Alcaraz, que consiguió el título al ganar en la final a Sebastian Korda.

Sinner, sin embargo, es el único jugador que ha logrado ganar las Finales ATP absolutas y las Finales Next Gen.

Nombres ilustres han estado cerca del título. El ruso Andrey Rublev, en el 2017, el australiano Alex de Miñaur, dos veces, en el 2018 y 2019, los estadounindenses Sebastian Korda o Learner Tien, el checo Jiri Lehecka o el francés Arthur Fils.

Es el ejemplo más llamativo para los ocho aspirantes también en esta edición. En total, quince de los jugadores que pasaron por este torneo llegaron en algún momento al top 10.

El torneo arranca con una fase de grupos, de cuatro jugadores cada uno con el sistema de liguilla, todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo se clasifican para las semifinales que se disputarán el sábado y de donde saldrán los finalistas del domingo en busca del campeón que herede el trono logrado por Fonseca el pasad curso.

Los partidos se juegan al mejor de cinco sets de cuatro juegos, y no de seis como es habitual. El desempate -tie break- será al 3-3. No hay ventaja y si se llega a 40-40 el juego lo ganará el que logre el siguiente punto.

Los jugadores solo tendrán un tiempo muerto médico por partido y se podrán comunicar con sus entrenadores con diferente dispositivos.

El ganador del torneo, sin perder un solo partido, puede llevarse 539.750 dólares. La victoria en la final tiene un premio de 157.250 dólares, en la semifinal 116.000 dólares y cada partido de la fase de grupos supondrá 37.500 dólares. A todo ello hay que añadir 154.000 dólares solo por participar.

Los dos españoles aspirantes al título de las Finales Next Gen que arrancan en Yeda el próximo miércoles jugarán en el mismo grupo, el 'Azul', junto al estadounindense Learner Tien y el noruego Nicolai Budkov Kjaer, tras el sorteo del evento celebrado el domingo.

Además, el belga Alexander Blockx encabeza el Grupo Rojo que completan el croata Dino Prizmic, el estadounidense Nishesh Basavaerddy y el alemán Justin Engel, incluido a ultima hora por la baja del checo Jakub Mensik.

La fase de grupos arrancará el miércoles, con el sistema de todos contra todos, liguilla, y terminará el viernes. El sábado serán las semifinales, con los dos clasificados de cada cuarteto, y el final el domingo.

En la primera jornada, prevista para el miércoles, Rafael Jódar, debutante, se enfrentará al máximo favorito de la competición, el estadounidense Tien que fue finalista el pasado año. Después, Martín Landaluce jugará con el noruego Budkov Kjaer.

En el grupo Rojo, Dino Prizmic abrirá las Finales Next Gen en su choque con el estadounidense Nishesh Basavareddy y después, el belga Blockx jugará con el alemán Justin Engel.

Learner Tien es el principal favorito. Consolidado en el circuito, de 20 años, finalista en el 2024, disfrutó de una primera temporada como profesional con 32 victorias. El estadounidense demostró su nivel al mundo en 2025. Ganó su primer título del ATP en Metz y llegó a la final del ATP 500 de Pekín. Tien también avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia y disfrutó de una buena racha hasta octavos de final en el Masters 1000 de Shanghái.

El zurdo norteamericano registró cinco victorias ante jugadores top 10 en 2025 y se encuentra en el puesto número 28 del mundo, el más alto de su carrera, después de iniciar el curso fuera de los 120 primeros del mundo.

Budkov Kjaer ganó su primer título Challenger en Glasgow en febrero y regresó al podio en julio con triunfos consecutivos en Tampere y Astaná, convirtiéndose en el noruego más joven en ganar múltiples trofeos Challenger. Posteriormente, conquistó su cuarto título de la temporada en ese nivel en el Open de Vendée, en Francia. Tiene ante sí el ejemplo de Casper Ruud que llegó a jugar esta competición y fue el segundo del Mundo.

Alexander Blockx competirá en Yeda por primera vez tras otro año de progreso. El belga ganó títulos Challenger en Oeiras en enero y en Bratislava en noviembre. El joven de 20 años también se clasificó para el Masters 1000 de Miami y consiguió su primera victoria en el circuito en Cincinnati, donde derrotó al estadounidense Marcos Girón.

Dino Prizmic ganó dos títulos Challenger en el 2025, en Zagreb y Bratislava, respectivamente, con una racha de 14 victorias consecutivas. El croata tuvo una racha decisiva como local, en el torneo de Umag, de categoría 250, donde avanzó a sus primeros cuartos de final en el circuito.

Nishesh Basavareddy, el californiano de 20 años, competirá en las Finales Next Gen por segundo año consecutivo. Alcanzó las semifinales en Auckland al comienzo de la temporada y ganó partidos del circuito en Cincinnati, Winston-Salem y Hangzhou.

Engel, el último en llegar al cartel del torneo, causó sensación en su tierra natal en 2025. Venció a su compatriota Jan-Lennard Struff en el torneo 500 de Hamburgo y avanzó a cuartos de final en Stuttgart. El alemán se convirtió en el segundo jugador más joven desde 1990 en ganar un partido del circuito (excluyendo la Copa Davis) en las tres superficies: dura, tierra batida y hierba. Solo Rafael Nadal logró la hazaña a una edad más temprana, con 17 años y dos meses.