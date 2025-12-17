Ferrero: "Me hubiera gustado seguir"

"Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias de corazón", indica Ferrero en redes sociales justo después de que Alcaraz hiciese pública la separación de caminos.

"Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor tanto a nivel profesional como personal. Gracias también a todo el equipo por facilitarme el trabajo durante todos estos años. Con vosotros he aprendido que el trabajo no son solo tareas ni resultados, sino las personas que caminan a tu lado", indica el valenciano en su mensaje.

Ferrero tomó las riendas de Alcaraz cuando tenía 15 años y, desde entonces, dirigió una carrera llena de éxitos, con veinticuatro títulos, seis de ellos del Grand Slam, y situado en lo alto del ránking ATP.

"Cada uno de vosotros deja una huella en mi que no olvidaré. Hemos sido un equipazo a pesar de las dificultades. Estoy seguro que seguiréis cosechando éxitos", continúa el mensaje de Ferrero, que antes de ocuparse de Carlos Alcaraz fue técnico del alemán Alexander Zverev.

Juan Carlos Ferrero, junto a Samuel López, que afrontará ahora en solitario la carrera del número uno del mundo, ha sido, recientemente, elegido el mejor entrenador del año, reconocimiento que ha conseguido en dos ocasiones a lo largo de su carrera.

Ferrero apostó por el murciano, al que ayudó a alcanzar el top 100 en 2021 y a ganar su primer título ATP en Umag, en 2021, y su primer Masters 1000, en Miami, en 2022.

Fue el inicio de la explosión de Carlos Alcaraz, de 22 años, con veinticuatro títulos a sus espaldas, entre ellos seis del Grand Slam, dos Abiertos de Estados Unidos, dos de Wimbledon y dos de Roland Garros.

Alcaraz y Ferrero anuncian su ruptura profesional a un mes del inicio de un nuevo Grand Slam, el Abierto de Australia, el único que aún no ha conseguido el español y que afronta como gran objetivo. El murciano estará acompañado por Samu López en el inicio del nuevo curso.