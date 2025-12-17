Granollers y Zeballos, campeones del mundo en dobles en 2025

Es la primera vez que Granollers y Zeballos, de 39 y 40 años, respectivamente, son considerados los mejores del mundo, un logro alcanzado tras un 2025 de éxitos en el que ganaron dos Grand Slams, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y los torneos de Bucarest, Madrid y Basilea, además de llegar a las semifinales en Wimbledon.

La ITF hizo pública su designación este miércoles, un día después de nombrar a la bielorrusa y número 1 del circuito Aryna Sabalenka como mejor jugadora del mundo en 2025.

En la categoría masculina el premio fue para Jannik Sinner, número 2 del mundo, que también lo ganó en 2024. El italiano es el primer ganador dos años consecutivos desde que el serbio Novak Djokovic lo recibió de 2011 a 2015.

Las mejores doblistas fueron las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, al igual que en 2024, tras levantar la Copa Billie Jean King el pasado mes de septiembre en Shenzhen, China.

