Jodar salva cuatro puntos de partido y sella un heroico triunfo ante Tien

Fue una remontada en toda regla, fraguada en dos horas y cuatro minutos. Rafa Jodar acabó con el finalista del pasado año, un jugador asentado ya en el circuito ATP, vigésimo octavo del mundo, ante el que resistió para firmar un triunfo heroico y apuntarse su primera victoria en la fase de grupos de la competición.

Lea más: Fin del ciclo Alcaraz-Ferrero

Learner Tien, finalista el pasado año en este torneo, superado por el brasileño Joao Fonseca, va aparentemente unos pasos por delante del español.

Pero no dio esa sensación sobre la pista dura de Yeda. Situado en el puesto 28 del ránking profesional, el estadounidense ya cuenta con un título ATP, en Metz, y una final, en Pekín, que perdió contra el italiano Jannik Sinner, en este 2025, el de su asentamiento en el circuito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de eso, el español, debutante en las finales y ubicado en el puesto 168 de la clasificación ATP, mantuvo el tipo y peleó cada punto hasta el final. Resistió y obtuvo premio. Tras caer con claridad en el primero creció en el siguiente e igualó el partido. Y fue de menos a más. Tien ganó el tercero pero el madrileño respondió y se apuntó el cuarto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La clave estuvo en el último. Tien no sabía cómo doblegar al español que no se rindió en ningún momento. Más atrevido, valiente, Jodar evitó la victoria de su rival. Salvó un punto de partido con 3-1 para el estadounidense en el set final y después con 3-3. Mantuvo siempre el tipo y encontró premio incluso en el desempate, en el que también remontó y dio la vuelta a un 0-3 hasta que selló su triunfo.

Jodar se ha ganado su presencia entre los ocho mejores jóvenes del momento gracias a su acelerón final en lo que va de curso con tres títulos challenger: en Hersonissos, Grecia, Lincoln y Charlottesville, en Estados Unidos.

El campeón del Abierto de Estados Unidos júnior de 2024 tardó en tomar la temperatura ideal a la competición pero aceleró en el momento adecuado para apartar de la victoria al zurdo estadounidense. Jodar selló su primer triunfo en la fase de grupos. El cuarteto lo completan el también español Martín Landaluce y el noruego Nicolai Budkov Kjaer.

Landaluce se impuso por 4-1, 3-4 (7) , 4-2 y 4-3 (4), en el último partido de la jornada. EFE