Landaluce no puede con Budkov Kjaer en su debut en las Finales Next Gen

El noruego nunca había ganado al tenista madrileño, que en los tres choques precedentes había superado a su rival. Todos en este 2025 y en todas las superficies: tierra, hierba y pista dura.

Pero en Yeda fue el escandinavo el que plasmó su mejoría y se mostró mejor ante el tenista español que estuvo a punto de llevar el choque al parcial definitivo pero que perdió su notable ventaja en el desempate del cuarto set, que dio la victoria a Budkov Kjaer después de una hora y 45 minutos.

El madrileño, que después de acudir como reserva a este evento el pasado curso logró, por derecho propio, formar parte del cartel de la competición, tuvo una mala puesta en escena y siempre fue contracorriente. De hecho, cuando logró equilibrar el partido al ganar la segunda manga fue incapaz de prolongar su mejoría y no pudo evitar la resurrección del escandinavo.

Nicolai Budkov Kjaer se une al español Rafael Jodar como dominadores del Grupo Azul. El madrileño proporcionó la sorpresa de la sesión al ganar, en el choque previo, al primer favorito, el estadounidense Learner Tien por 1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2 y 4-3(4).

