El belga Alexander Blockx, primer semifinalista

El croata Dino Prizmic, tercer favorito, consiguió ante el alemán Justin Engel su primera victoria en el torneo (4-1, 2-4, 4-3(3) y 4-1). El germano, sin embargo, con dos derrotas, se quedo sin opciones.

En su debut en el torneo, Blockx, de 20 años, consiguió amarrar el pase a las eliminatorias en su primera oportunidad. El belga necesitaba una victoria en sólo tres sets para alcanzar el objetivo y lo logró.

Alexandr Blockx, que ganó en la primera jornada a Engel, tiene asegurada una de las dos primeras plazas del Grupo Azul.

El viernes se enfrentará a Prizmic que estrenó su relación de victorias en el evento y que afrontará la última fecha con opciones de clasificarse aunque con el triunfo como única opción. El balcánico, que ganó a Engel, tiene un partido ganado y otro perdido. Igual que el estadounidense Basavareddy. Entre el croata, que depende también de lo que suceda en el otro partido, y el norteamericano estará la segunda plaza del cuarteto hacia semifinales.

Basavareddy depende de sí mismo para acceder a las semifinales. Con la victoria ante Engel logrará su continuidad en las Finales Next Gen.