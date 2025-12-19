Tenis
19 de diciembre de 2025 - 13:30

Basavareddy acompaña a Blockx a semifinales

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- El estadounidense Nishesh Basavareddy ganó al alemán Justin Engel por 4-3(3), 4-2 y 4-3(5) y se aseguró el segundo puesto del Grupo Rojo de las Finales Next Gen que dan acceso a las semifinales que el jueves ya se había asegurado el belga Alexander Blockx que ganó su partido contra el croata Dino Prizmic y acabó la primera fase del torneo con pleno de triunfos.

Por EFE

Basavareddy ya se vio en la segunda parte de la competición en cuanto el belga ganó el primer set a Prizmic, que necesitaba la victoria por 3-0 para mantener sus opciones. Aún así, no pudo lograr el triunfo y se despidió del torneo. Cayó ante Blockx por 4-3(4), 2-4, 4-2 y 4-0.

En el primer partido de la jornada, el estadounidense ganó su partido y sumó su segunda victoria en la fase de grupos. Su clasificación dependía del otro encuentro y en cuanto Prizmic, el otro que podía clasificarse, perdiera un parcial, el objetivo del norteamericano estaría cumplido.

Y así pasó. Blockx, a pesar de haberse clasificado con antelación, no se relajó y logró su tercer triunfo. Se clasificó para semifinales como primero de su cuarteto y se enfrentará el sábado al segundo del Grupo Azul. Basavareddy se medirá al primero del otro cuarteto.