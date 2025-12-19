Basavareddy acompaña a Blockx a semifinales

Basavareddy ya se vio en la segunda parte de la competición en cuanto el belga ganó el primer set a Prizmic, que necesitaba la victoria por 3-0 para mantener sus opciones. Aún así, no pudo lograr el triunfo y se despidió del torneo. Cayó ante Blockx por 4-3(4), 2-4, 4-2 y 4-0.

En el primer partido de la jornada, el estadounidense ganó su partido y sumó su segunda victoria en la fase de grupos. Su clasificación dependía del otro encuentro y en cuanto Prizmic, el otro que podía clasificarse, perdiera un parcial, el objetivo del norteamericano estaría cumplido.

Y así pasó. Blockx, a pesar de haberse clasificado con antelación, no se relajó y logró su tercer triunfo. Se clasificó para semifinales como primero de su cuarteto y se enfrentará el sábado al segundo del Grupo Azul. Basavareddy se medirá al primero del otro cuarteto.