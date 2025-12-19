Catar y Arabia Saudí se dan la mano en las Hexagon World Series

"Es histórico unir a todos estos entes, es un signo de cómo la unidad es clave en este proyecto", explica en Londres Luigi Carraro, presidente de la FIP, durante el acto en el que se presentó esta semana las Hexagon World Series. "El pádel está mandando un mensaje de unidad entre diferentes organizaciones", agregó.

Este nuevo circuito, que se compaginará con el resto de eventos oficiales, constará de tres o cuatro pruebas en 2026 y seguirá una estructura muy similar a la de la Hexagon Cup, que celebrará su última edición del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Caja Mágica de Madrid.

"Esto no va a implicar que se hagan menos eventos de Premier Padel. Hay tiempo para todo, para los torneos y para que los jugadores puedan descansar", afirmó Carraro.

"Vamos a tener muy en cuenta a los jugadores. No queremos cargarlos de más, tendremos en cuenta los desplazamientos a la hora de elegir las sedes", añadió Enrique Buenaventura, que no desveló cuáles serán las ciudades escogidas, aunque se puede leer entre líneas que Madrid mantendrá una parada, dado el éxito de la Hexagon Cup y que la presentación se haya hecho en Londres responde a la expansión de este deporte en Inglaterra. De hecho, la capital británica albergará por primera vez en su historia una prueba del Premier Padel en 2026 (del 3 al 9 de agosto).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En principio, se mantendrán los ocho equipos existentes y que están liderados por estrellas de todos los ámbitos como Sergio 'Kun' Agüero, Eva Longoria, Pierre Gasly, Robert Lewandowski, Anthony Joshua y la Rafa Nadal Academy. Varios de los mejores profesionales del mundo se han dado cita en los dos últimos años en la Hexagon Cup, en todas las categorías, masculina, femenina y Next Gen.

Pero, pese a que los primeros torneos se basen en lo ya establecido en Madrid en los últimos años, el objetivo es ampliar la nómina de equipos en los próximos años, seguir reuniendo a los mejores del mundo y promocionando a nuevas promesas.

Uno de los debutantes con vistas a la edición de enero es Manu Castaño, de 17 años y actual número 82 del ránking, que atendió a los medios de comunicación esta semana en la capital inglesa.

"Para los jugadores jóvenes como yo, estos torneos son muy importantes, porque generan mucha visibilidad. Es un torneo lleno de gente que está muy metida en el pádel. Es un torneo que une mucho a los jugadores, se juntan chicos jóvenes con los mejores del mundo. Estoy muy ilusionado de participar por primera vez en él", dijo Castaño.

Todo torneo y nueva iniciativa por parte de los entes involucrados en el pádel tiene un objetivo muy claro a largo plazo: convertir este deporte en olímpico.

"El futuro es que este sea el mejor deporte del mundo y para ello necesitamos la unión de todos. Estas Hexagon World Series llegan para quedarse siempre en el ecosistema del pádel", añadió Carraro.

El directivo también confirmó que este nuevo circuito no repartirá puntos para el ránking individual, ya que no es posible al no participar todos los jugadores, y que se creará una clasificación por equipos.

Aunque no se han desvelado cifras de estos acuerdos, el músculo financiero detrás de la propuesta es importante. La agencia de deportes 54 tiene estrechas relaciones con Arabia Saudí y, además de haber trabajado en proyectos de Fórmula Uno, fue clave en el desarrollo del circuito LIV Golf, que hizo saltar por los aires la estructura de este deporte.

"Es una gran noticia que todos estos nuevos inversores estén interesados en el pádel y que quieran estar involucrados en este producto", sentenció Buenaventura.