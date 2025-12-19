Jodar, fuera de las semifinales que alcanzan Budkov Kjaer y Learner Tien

Jódar ganó previamente y por 3-0 al también madrileño Martín Landaluce por (4-3(7), 4-1 y 4-3(2)). Puso un pie en la siguiente ronda pero dependía del choque entre Budkov Kjaer y Tien, finalista el pasado año.

El español se clasificaba si Kjaer ganaba o si Tien ganaba en tres o cinco sets. Solo si ganaba en cuatro el estadounidense, Jódar se quedaba fuera. Así ocurrió.

El noruego, que había ganado sus dos encuentros anteriores de la fase de grupos contra Landaluce y Jódar, logró el set que necesitaba para certificar su pase como primero del Grupo Azul. Y después se relajó. Tien necesitaba remontar y ganar los tres siguientes parciales y así ocurrió. Acabó primero del cuarteto, luchará por el título y dejó fuera de la competición a Jódar.

El noruego Budkov Kjaer se enfrentará en semifinales con el primero del Grupo Rojo, el belga Alexander Blockx, el único que ha ganado en el torneo todos los partidos, mientras que el estadounidense Learner Tien se medirá a su compatriota Nishesh Basavareddy.

