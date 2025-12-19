Jodar gana el duelo español a Landaluce y se acerca a semifinales con Nadal de testigo

Con Rafael Nadal en el palco de la pista instalada en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Jodar, que en su primer partido ganó a Tien pero perdió el segundo ante el escandinavo, cumplió con su parte en el choque contra Landaluce, al que no se había enfrentado nunca y al que superó en una hora y 26 minutos.

A pesar de sellar su segundo triunfo en la fase de grupos, el madrileño de 19 años, debutante en el torneo, necesita ahora que Tien gane a Budkov Kjaer en tres o cinco sets o que el noruego, que ha vencido en los dos partidos que ha disputado, se imponga al norteamericano.

El choque mostró las necesidades de cada jugador. Jódar contaba con opciones pero necesitaba la victoria. Landaluce tenía posibilidades mínimas después de haber perdido los dos encuentros anteriores. Necesitaba una carambola. Su situación era casi un imposible. Se notó. Jódar arriesgó más y dominó el partido desde el principio. Logró ganar en tres sets para aumentar sus oportunidades de clasificación.

Landaluce se marchó con tres derrotas a la espalda mientras Rafael Nadal contemplaba el duelo español desde el palco del recinto.

El ganador de veintidós títulos del Grand Slam se encuentra en Arabia Saudí para participar en varios eventos y atender y compartir momentos con seguidores al tenis.

El balear, embajador de la Federación Saudí de Tenis, que saludó a los jugadores, es protagonista de algunos actos orientados a inspirar a las generaciones más jóvenes tanto a nivel local como global.