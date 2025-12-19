Wawrinka anuncia que el 2026 será el último de su carrera

"Todo libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional, y 2026 será mi último año en el circuito", señaló el tenista de Lausana en sus cuentas oficiales en X e Instagram.

Wawrinka ganó el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016, pináculos de su carrera junto al oro en dobles que logró en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a Roger Federer y a la Copa Davis que ambos consiguieron para Suiza también en 2014.

Su tercer puesto en el ránking ATP fue en enero de ese año 2014, poco después de su victoria en Melbourne, mientras que en la actualidad ocupa un discreto puesto 157.