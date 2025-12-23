La tenista Venus Williams oficializa su matrimonio con el actor Andrea Preti en Florida

El nuevo matrimonio acudió a un juzgado en Florida el pasado viernes para legalizar su unión, y el sábado celebraron el enlace junto a sus familiares y amigos más cercanos en una residencia que la tenista posee en Palm Beach, según declaraciones de Williams a la revista Vogue.

La ceremonia nupcial fue el broche a cinco días de festejos que incluyeron paseos en un yate costeado por Serena Williams, hermana menor de Venus y ganadora de 23 'grand slams', cenas en restaurantes de alto nivel, o una tarde deportiva practicando voleibol, 'pickleball' y carreras de obstáculos.

Venus Williams, de 45 años, explicó a la citada revista que contó con diez vestidos a medida hechos para la ocasión, entre ellos uno concebido por el diseñador de moda libanés Georges Hobeika.

Williams y Preti, de 37, se conocieron durante la Semana de la Moda en Milán en septiembre de 2024 y ambos sintieron un flechazo, según la deportista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras se estaban conociendo, Williams fue diagnosticada con adenomiosis, una enfermedad del tejido endometrial que requirió cirugía.

Según la tenista, Preti fue una figura clave durante los momentos más duros del proceso.

"Me operaron un mes después de que Andrea y yo nos conociéramos. Fue una locura, pero así fue como nos conocimos", afirmó.

La pareja celebró una primera boda -simbólica- en la localidad italiana de Ischia el pasado 18 septiembre, puesto que su sueño era casarse en el país mediterráneo.

"Pero no tuvimos tiempo suficiente para los trámites; como soy extranjera, puede tardar unos ocho meses. Así que decidimos celebrar una segunda boda", agregó Williams.

Esta nueva boda, centrada en las raíces de la tenista en Florida, sirvió para oficializar finalmente su unión.