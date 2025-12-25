Alcaraz reaparece en las redes sociales con un "Seguimos" y "Feliz Navidad"

Murcia, 25 dic (EFE).- Carlos Alcaraz reapareció en las redes sociales una semana después de romper con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero, publicando varias fotos entrenando en El Palmar (Murcia), con un "Feliz Navidad" y un "Seguimos", en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.