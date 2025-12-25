25 de diciembre de 2025 - 07:30
Alcaraz reaparece en las redes sociales con un "Seguimos" y "Feliz Navidad"
Murcia, 25 dic (EFE).- Carlos Alcaraz reapareció en las redes sociales una semana después de romper con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero, publicando varias fotos entrenando en El Palmar (Murcia), con un "Feliz Navidad" y un "Seguimos", en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.
Con emoticonos de un árbol de Navidad, un corazón y un brazo sacando músculo se asomó a X, Facebook e Instagram sin revelar cómo se encuentra tras la ruptura con Ferrero ni despejar dudas sobre el motivo tras una relación de siete años.
En tres semanas disputará el Abierto de Australia, el único Grand Slam major que falta en su palmarés y su gran objetivo declarado para el nuevo curso.