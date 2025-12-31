Alcaraz seguirá entrenando en El Palmar hasta el domingo para volar el lunes hasta Corea

Seguidamente volará hasta Melbourne, donde afrontará su participación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y el único de los cuatro que aún no ganó y su principal objetivo del año.

Después regresará a Europa para defender título en el ATP 500 de Rotterdam, en Países Bajos, del 9 al 15 de febrero, y volverá a hacer las maletas para los Masters 1.000 estadounidense de Indian Wells del 4 al 15 de marzo y Miami del 18 al 29 de ese mismo mes, campeonatos que ya conquistó por dos veces en California y en una ocasión en Florida.

Además de los cuatro major, prevé disputar los principales torneos de esa categoría del circuito, entre ellos el de Madrid del 22 de abril al 3 de mayo y varios ATP 500 como el de Barcelona justo antes, del 13 al 19 de abril.

La temporada arrancará sobre pista dura y para adaptarse a esa superficie viene ejercitándose en las canchas rápidas de su localidad natal con Samuel López tras la abrupta e inesperada ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Después de cada entrenamiento son muchos los autógrafos que firma y las fotografías que se saca la figura del tenis mundial con los aficionados que asisten a la práctica y a los que dedica un rato de buen grado.