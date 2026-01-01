Alcaraz ganó con Samuel López cinco de sus ocho títulos en 2025

Tras la ruptura del tenista murciano con el técnico valenciano, será el alicantino, hasta ahora mano derecha del de Ontinyent, quien guie sus pasos tras haberlo llevado el pasado año a vencer los Masters 1.000 de Montecarlo y Cincinnati y los ATP 500 de Rotterdam, Queen's y Tokio y ser cuartofinalista en el de Doha.

López, que cumple 56 años el próximo 1 de febrero, llevó 10 años, desde 2015, la carrera del asturiano Pablo Carreño, a quien ayudó a conseguir siete títulos -el Masters 1.000 de Canadá en 2022 el más destacado- y a llegar a dos semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2017 y 2020, además de a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El cofundador de la academia de tenis Ferrero en Villena, donde trabajó con Alcaraz desde que este era adolescente y que jugó al tenis en dobles, dirigió a otro murciano como Nico Almagro y al albaceteño Guillermo García López, al castellonense Santiago Ventura y al polaco Mariusz Fyrstenberg y formó parte del equipo olímpico español en los Juegos de Sídney 2000 y Londres 2012.

Sustituyó a Ferrero cuando estuvo convaleciente de una lesión de rodilla y posteriormente se perdió varios torneos por descanso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la primera semana de trabajo en tierras murcianas compartió una publicación en Instagram: "Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte", escribió.