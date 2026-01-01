La United Cup enciende el calendario

Irrumpe con fuerza otra vez el tenis. Los jugadores reparten sus respectivos trayectos entre este evento de conjuntos que se disputa por cuarto año y es el más madrugador, y los de Brisbane y Aukland, en el tour de mujeres y Brisbane y Hong Kong, en el de hombres, que empezarán el 4 y 5 de enero.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de cada temporada, es el principal objetivo de los jugadores. Todo va orientado a alcanzar un alto nivel competitivo con Melbourne como destino. Antes, eventos del circuito, de menor rango, para recuperar las sensaciones que se estancaron en noviembre pasado, con el final de la temporada anterior.

Protagonistas del nivel de los estadounidenses Taylor Fritz, Coco Gauff, del argentino Sebastian Báez, los italianos Andrea Vavassori, Jasmine Paolini y Sara Errani, los franceses Arthur Rinderknecho o Edouard Roger Vasselin, el suizo Stanislas Wawrinka, la británica Emma Raducanu, los griegos Stefanos Tsitsipas y Maria Sakari, los canadienses Felix Auger Aliassime y Victoria Mboko, el australiano Alex de Miñaur, los checos Jakub Mensic y Barbora Krejcikova, el alemán Alexander Zverev, los polacos Hubert Hurkacz e Iga Swiatek o el neerlandés Tallon Griekspoor dan lustre a este torneo.

La competición, que ofrece hasta 500 puntos para los ránking ATP y WTA, coronó el pasado año a Estados Unidos. Está liderado por el sexto jugador de la clasificación masculina, Fritz, y la tres del mundo WTA, Gauff. Hace dos cursos, fue Alemania la campeona, de la mano de Zverev, que repite en la presente edición.

Los dieciocho participantes han quedado repartidos en seis grupos de tres que afrontarán el tramo inicial por el sistema de liguilla de todos contra todos. Un partido individual masculino, seguido de otro femenino y el mixto, componen cada jornada. El mejor de cada grupo y los dos mejores segundos accederán a los cuartos de final de este evento que reparte un mínimo de 11.806.190 dólares en premios con un mínimo de casi seis millones para los jugadores ATP y WTA, respectivamente: un fijo por participación, victorias por equipo y premio por clasificación.

Los seis grupos son los siguientes: Sede Perth: Grupo A: Estados Unidos, España y Argentina; Grupo C: Italia, Francia y Suiza; Grupo E: Gran Bretaña, Grecia y Japón; Sede Sydney: Grupo B: Canadá, Bélgica y China; Grupo D: Australia, República Checa y Noruega; Grupo F: Alemania, Polonia y Países Bajos.

La United Cup pone sobre el tapete el nuevo año del tenis, que continuará con otros eventos pocos días después. Es el caso del torneo de Brisbane, que es del 4 al 11, y el de Hong Kong, del 5 al 11, en el circuito ATP. En el WTA, Brisbante también del 4 al 11 y Auckland del 5 al 11.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dominadores del tenis mundial reciente, no han previsto entre sus planes y su programación la United Cup. El número uno del mundo, el murciano, seguirá con su preparación en el Palmar hasta el domingo y el lunes iniciará su gira internacional con la exhbiciión en Incheon, en Corea del Sur, donde coincidirá con Sinner, el 10 de enero.

Después, el ganador de seis títulos del Grand Slam, que inicia un nuevo tramo en su carrera sin Juan Carlos Ferrero como entrenador, volará directamente a Melbourne para iniciar su preparación para el Abierto de Australia, el único major que no ha logrado conquistar hasta ahora.

Sinner, el 2 del mundo, tampoco tiene agendado torneo alguno antes de acudir a Melbourne la segunda semana de enero. Compartirá la exhibición coreana con Alcaraz y después irá a Australia, donde defiende el título logrado en la temporada pasada.

Novak Djokovic, por su parte, entra en acción en el torneo de Adelaida, en la segunda semana, del 12 al 17 de enero, justo antes del arranque del primer Grand Slam del curso. El estadounidense Ben Shelton encabeza el cartel de Auckland, que levanta el telón el lunes 5, mientras que el italiano Lorenzo Musetti, el kazajo Alexander Bublik y los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov forman parte del cuadro de Hong kong.

El ruso Daniil Medvedev, el español Alejandro Davidovich, el checo Jiri Lehecka o el estadounidense Tommy Paul han elegido el torneo de Brisbane para poner en marcha el nuevo curso.