Argentina no da opción a España en el debut de la United Cup

En el caso de Munar comenzó bien el partido, ganando sus dos primeros servicios en blanco y disponiendo de hasta dos opciones de rotura en su oportunidad inicial al servicio. Sin embargo entregó su saque en el cuarto juego, y, aunque firmó una contrarrotura inmediatamente sin encajar ningún punto, volvió a perder poniendo la pelota en acción en el noveno.

Ya en la segunda manga se sucedieron tres 'breaks' consecutivos entre el quinto y el séptimo, dos de ellos consumados por Báez, para terminar llevándose el triunfo por un doble 6-4.

Por su parte Bouzas se vio lastrada por sus problemas para ganar puntos con el segundo servicio, estadística en la que firmó un 37%, 14 de 38. Tras perder la primera manga por 6-4, entregando su servicio en blanco en el décimo juego, la española fue capaz de sobreponerse a situaciones similar en el segundo y el sexto juegos del segundo set quebrando en el tercero, en el noveno y en el undécimo para un 5-7. Finalmente, en el tercer y definitivo parcial se vio superada por un claro 6-0.

Ya en el dobles mixto ambas parejas firmaron sendas roturas y contrarroturas en el séptimo y el octavo y en el undécimo y el duodécimo juegos del primer set, decidiéndose este en el 'tie break' por 8-6. En el segundo Cervantes y Cavalle-Reimers empezaron entregando su saque, una desventaja que se hizo mayor en el séptimo juego hasta acabar perdiendo por 6-2.

De esta manera, España se queda con muy pocas opciones de pasar a la siguiente ronda, al contrario de lo que sucede con Argentina. Ambas deberán disputar al menos un encuentro más, el que les enfrentará al otro rival del grupo, Estados Unidos, que cuenta en sus filas con Taylor Fritz y Coco Gauff.