Belinda Bencic lleva a Suiza a cuartos de final

Suiza, que ya había batido a Francia, la tercera del Grup C que juega en Perth, consiguió su objetivo por la vía rápida y se impuso a Italia por 2-1. Belinda Bencic ganó a Jasmine Paolini por 6-4 y 6-3 pero después, Flavio Cobolli equilibró la situación al imponerse al veterano Stanislas Wawrinka por 6-4, 6-7(2) y 7-6(4).

Todo quedó en manos del choque de dobles que necesitó las tres mangas y una hora y 50 minutos de encuentro. El cuadro helvético formado por Belinda Bencic y Jakub Paul tumbaron a Sara Errani y Andrea Vavassori por 7-5, 4-6 y 10-7.

Suiza, con dos victorias, tiene asegurado un lugar en los cuartos de final. Italia y Francia se enfrentarán en la última jornada con la intención de ser uno de los mejores segundos y encontrar una plaza entre los ocho supervivientes en las eliminatorias.

Previamente, Alemania, Canadá y Gran Bretaña ganaron sus respectivos compromisos. Alemania, liderada por Alexander Zverev se impuso por la vía rápida a Países Bajos en el Grupo F, de Sydney. El tercer jugador del mundo venció con rotundidad a Tallon Griekspoor por 7-5 y 6-0 y después, Eva Lys a la neerlandesa Suzan Lamens por 6-2 y 6-2. El dobles impuso el 3-0 para el conjunto germano. Laura Siegemund y Zverev no dieron opción a Demi Schuurs y Griekspoor por 6-3 y 6-2.

Canadá también subrayó su superioridad y se impuso 3-0 a China que encajó su primera derrota. De la mano de Felix Auger Aliassime y Victoria Mboko el equipo norteamericano subrayó las distancias con el cuadro oriental que en su primera fecha ganó a Bélgica.

Aliassime ganó a Zhizhen Zhang por 6-4 y 6-4 y en el individual femenino Victoria Mboko a Lin Zhu CHN por 2-6, 6-2 y 6-0. En el dobles, que supuso el 3-0 para Canadá, el dueto Victoria Mboko y Auger Aliassime ganó a Xiaodi You y Rigele Te por 6-1 y 6-3.

Gran Bretaña tuvo más apuros para imponerse a Japón que encajó su segunda derrota y quedó eliminada. Billy Harris dio a los británicos el punto individual masculino al imponerse a Shintaro Mochizuki jap por 7-6(4), 6-3 pero Naomi Osaka amarró el suyo contra Katie Swan por 7-6(4) y 6-1. El dobles resolvió el choque. Y Olivia Nicholls y Neal Skupski ganaron a Nao Hibino y Yasutaka Uchiyama por 7-5, 4-6 y 10-7. Gran Bretaña y Grecia se disputarán en Perth la clasificación.