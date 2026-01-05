Con el regreso de Tabilo y Jarry, Chile enfrentará a Serbia por la Copa Davis

Chile estará liderada por Cristian Garín, quien es actualmente la primera raqueta del país austral ubicado en el puesto 78 del ranking ATP, le sigue Tabilo (81°), Tomás Barrios (108°), Jarry (133°) y cierra la lista Matías Soto (390°).

La serie ante el país europeo se jugará entre el 6 y 7 de febrero en el Courty Central del Estadio Nacional, y será la oportunidad de Tabilo para dejar atrás sus desavenencias con la Federación de Tenis de Chile.

Tabilo no jugó la serie ante Luxemburgo tras priorizar su participación en el circuito, tampoco lo hizo Jarry quien se ausentó por motivos familiares, pero “Jano” tampoco quiso ser parte de un partido de exhibición en México.

El equipo de Massú jugará ante una Serbia que confirmó la ausencia de su máxima estrella Novak Djokovic, cuarto del ranking mundial, y de Miomir Kecmanovic (51°) y peleará por un lugar en segunda ronda ante un equipo serbio de menor jerarquía.

El capitán de los balcánicos, Viktor Troick, anunció que su grupo estará conformado por Hamad Medjedovic, el mejor ubicado en el puesto 80 del ranking, Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (465°) y los doblistas Matej Sabanov (172°) e Ivan Sabanov.

Massú había reconocido la dificultad de la serie ante Serbia, luego del sorteo realizado a finales del año pasado, antes de la ratificación de la ausencia de Djokovic.

“Es un rival muy difícil, con mucha historia, tiene grandes tenistas que juegan bien en todas las superficies. Todavía faltan un par de semanas, así que vamos a seguir los resultados de ellos y también lo que harán nuestros jugadores", dijo.

El ganador de esta llave avanzará al Final 8, que se jugará en España en septiembre, mientras que el derrotado defenderá su lugar contra un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas.