De Miñaur, sexto; Ignacio Buse, primer peruano en el top 100 tras más de tres años

Los primeros días del año, con la única contabilización de la United Cup que arrancó el pasado 2 de enero, mantienen el orden en las cinco primeras plazas, con el español Carlos Alcaraz en la cima, por delante del italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverev, el serbio Novak Djokovic, cuarto, y el canadiense Felix Auger Aliassime en el quinto lugar.

Sin embargo, de Miñaur ha igualado su mejor registro y ha vuelto al sexto puesto de la clasificación, tal y como logró en julio del 2024, el más alto. Igual que el tenista de Sydney, mejoran el italiano Lorenzo Musetti, séptimo, y el estadounidense Ben Shelton, octavo, que suben un lugar en la tabla.

El principal afectado de todo ello es Taylor Fritz. El estadounidense, que hasta hace poco era el cuarto del mundo y que inició el 2026 en el quinto puesto, es ahora noveno. Ha perdido tres lugares, derrotado por Sebastian Báez en la primera jornada de la fase de grupos de la United Cup.

Una de las novedades de la clasificación ATP está en la inclusión de Ignacio Buse entre los cien primeros del mundo, que se convierte así en el primer peruano en situarse en el top 100 después de tres años y cinco meses. Buse, que se recupera de una lesión, mejoró dos puestos al inicio del año y se instaló, por primera vez en su carrera, en la élite del circuito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy