El tenista peruano Ignacio Buse inicia el 2026 dentro del 'top 100' de la ATP

Tras la última actualización de la clasificación de la ATP, Buse subió dos posiciones y ocupa ahora el puesto 100, al que volvió luego de tres años y cinco meses.
El peruano, de 21 años, tuvo un propicio 2025 en el que ganó el Challenger de Helbronn (Alemania) y el Challenger 125 de Sevilla (España), además de ser clave en la eliminatoria del Grupo Mundial I de la Copa Davis, donde Perú ganó a Portugal en Lima.
Actualmente Buse se recupera de una lesión que le llevó a interrumpir su pretemporada y usar una bota ortopédica y multas, lo que hace que no pueda confirmarse su presencia en el Abierto de Australia ni tampoco su participación en la serie de la Davis contra Alemania, programada para el 6 y 7 de febrero.