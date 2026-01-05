Tenis
Fritz salva un punto de partido, gana a Munar y frustra el gran triunfo de Bouzas

Redacción deportes, 5 ene (EFE).- El sexto jugador del mundo, Taylor Fritz, salvó un punto de partido para ganar su encuentro individual masculino ante el español Jaume Munar y frustró el gran triunfo de Jesica Bouzas, que previamente se impuso a Coco Gauff en el duelo entre Estados Unidos y España de la fase de grupos de la United Cup.

Por EFE

España, que inició sin margen de error el duelo ante el vigente campeón después de perder contra Argentina, despejó el panorama con la meritoria victoria de Bouzas contra Gauff por 6-1, 6-7(3) y 6-0.

A sus 23 años, Bouzas logró la mayor victoria de su vida al vencer a la cuarta jugadora del mundo.

El triunfo de la gallega puso por delante a España ante Estados Unidos, que necesita ganar para clasificarse para cuartos de final. Taylor Fritz se midió a Jaume Munar en el segundo enfrentamiento. El estadounidense sufrió, resistió al punto de partido que tuvo el balear en el tercer parcial y consiguió sacar adelante el choque por 7-6(4), 3-6 y 7-6(6) después de tres horas y cuarto de partido.

El mixto resolverá el cara a cara. España se quedó sin opción de clasificación, pero Estados Unidos necesita ganar para acabar primera del grupo y avanzar a los cuartos de final en detrimento de Argentina.

