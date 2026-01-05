Joao Fonseca se retira de Brisbane por lesión

El mejor jugador de Brasil, que se encuentra en la ciudad australiana, tuvo que bajarse de la competición en la que tenía previsto jugar este lunes ante el estadounidense Reilly Opelka. Su lugar en el cuadro fue ocupado por el jugador local Dane Sweeny.

El tenista de Río de Janeiro ha preferido no arriesgar en Brisbane de una dolencia que ya asomó la temporada pasada, cuando sufrió una lumbalgia. Ahora, con la vista puesta en el Abierto de Australia, ha rechazado disputar este evento de categoría 250.

Inicialmente, según el plan establecido para el inicio de curso, Fonseca pretende jugar la próxima semana el torneo de Adelaida antes del inicio del primer Grand Slam del curso.