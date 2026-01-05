Perú se enfrentará a Alemania con los tenistas Buse, Varillas, Bueno y Huerta del Pino

El anuncio del equipo escogido por el capitán Luis Horna fue anunciado este lunes por la Federación Peruana de Tenis, a la expectativa de la recuperación de Buse, que se encuentra en tratamiento de una lesión que le ha interrumpido su pretemporada y que hace peligrar su participación en el Abierto de Australia.

Buse ha comenzado el 2026 dentro del 'top 100' del ránking de la ATP, tras escalar dos posiciones en la última actualización de la clasificación.

El joven tenista de 21 años es el mejor posicionado en la lista individual, seguido de Bueno (214) y Varillas (253), mientras que Huerta del Pino ocupa el puesto 230 en la clasificación de dobles.

Por su parte, Alemania también ha confirmado al equipo que disputará esta serie, donde no contará con Alexander Zverev, el actual número tres del mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cuadro germano, capitaneado por Michael Kohlmann, se medirá a Perú con Jan-Lenard Struff (82), Yannick Hanfmann (102) y la pareja que integran Tim Puetz y Kevin Krawietz, ambos en el puesto 11 del mundo.