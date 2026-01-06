Comesaña no puede con Shang

El argentino, 66 del ránking ATP, volvió a perder con Shang igual que en Winston Salem en el 2024. El tenista chino logró una gran triunfo para sus intereses. Caído al puesto 406 del ránking, fue semifinalista el pasado año. Ahora jugará contra el italiano Lorenzo Sonego, quinto cabeza de serie, que se impuso al japonés Rei Sakamoto por 6-2 y 7-6(4).

Comesaña es otro mal resultado para el tenis argentino en Hong Kong tras el de Mariano Navone que perdió con el local Chak Wong por 6-3 y 7-5.

El argentino Tomás Etcheverry inició su andadura por el circuito en el 2026 con un triunfo convincente ante el francés Valentin Royer para acceder a la segunda ronda del torneo de HOng Kong mientras Mariano Navone se estancó al ser superado por el local Chak Wong por 6-3 y 7-5.

Navone cayó con el jugador hongkonés de forma inesperada. Perdió por 6-3 y 7-5 frente a Coleman Wong que se convirtió en el primer representante de Hong Kong en ganar un partido del cuadro principal en la historia del torneo.

Wong jugará contra el ganador del duelo entre el neerlandés Jesper De Jong y el canadiense Gabriel Diallo.

Progresó, sin embargo, Tomás Etcheverry. El jugador de La Plata, de 26 años, se impuso a Royer por 6-4 y 7-5 en una hora y 45 minutos y jugará contra el primer favorito, sexto del mundo, el italiano Lorenzo Musetti, exento del primer tramo.

También sacó adelante su partido de primera ronda el luxemburgués Alexandre Muller que venció al sergio Miomir Kecmanovic por 7-5 y 6-4 y espera al ganador del duelo entre el balcánico Laslo Djere y el estadounidense Marcos Giron.

Mientras, el chileno Alejandro Tabilo tuvo un decepcionante arranque de año superado por el estadounidense Michael Mmoh, por 7-5 y 6-4, en la primera ronda del torneo de Hong Kong.

El chileno, situado en el puesto 81 del ránking, fue eliminado por el 285 de la clasificación y procedente de la fase previa igual que el sudamericano.

El norteamericano logró dos victorias ante jugadores situados entre los cien primeros del mundo por primera vez desde el 2024. Ganó al también chileno Cristian Garín y ahora a Tabilo que centra ahora su objetivo en el siguiente evento, en el torneo de Auckland.

Michael Mmoh, por su parte, se enfrentará en segunda ronda contra el ruso Karen Khachanov, cuarto cabeza de serie.