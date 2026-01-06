Davidovich y Bucsa, eliminados

Davidovich, catorce del ránking de la ATP y segundo cabeza de serie, cedió en una hora y 42 minutos por 7-6 (4) y 6-4, en un partido en el que tras recuperarse de un 3-1 adverso tuvo ventaja en el desempate (2-4), pero al perder sus tres últimos saques cedió la manga y la iniciativa.

El estadounidense había perdido los dos enfrentamientos previos ante el español, pero en esta ocasión hizo valer su mayor acierto con el saque -logró 15 'aces'-. "Estoy muy feliz después de haber puesto mucho esfuerzo al igual que mi equipo el último mes. (Davidovich)es uno de los jugadores que tuvo un gran 2025 y siempre es un gran competidor. Este resultado me da mucha confianza”.

En el cuadro femenino, Bucsa no tuvo opción alguna ante Sabalenka. La número uno del mundo solo la permitió hacer un juego. La bielorrusa resolvió el partido en 49 minutos, por 6-0 y 6-1.