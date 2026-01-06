Dimitrov deja Brisbane sin españoles

Carreño, que ganó su presencia en el cuadro principal desde la fase previa, apenas inquietó al búlgaro, otrora tercer jugador del mundo, ahora número 47, en un choque que duró poco más de una hora.

El octavo cara a cara entre ambos, el primero desde el Abierto de Australia de 2021, cayó por quinta vez del lado de Dimitrov, que en segunda ronda jugará con el belga Raphael Collignon, que dio la sorpresa al vencer al canadiense Denis Shapovalov, quinto cabeza de serie, por 6-4 y 6-2.

La eliminación de Carreño se une a la de Davidovich, catorce del ránking de la ATP y segundo cabeza de serie, que cedió en una hora y 42 minutos por 7-6 (4) y 6-4, en un partido en el que, tras recuperarse de un 3-1 adverso, tuvo ventaja en el desempate (2-4), pero, al perder sus tres últimos saques, cedió la manga y la iniciativa.

El estadounidense había perdido los dos enfrentamientos previos ante el español, pero en esta ocasión hizo valer su mayor acierto con el saque -logró 15 'aces'-. "Estoy muy feliz después de haber puesto mucho esfuerzo al igual que mi equipo el último mes. (Davidovich) es uno de los jugadores que tuvo un gran 2025 y siempre es un gran competidor. Este resultado me da mucha confianza”.

Nakashhima se medirá con el francés Qentin Halys.

El francés Giovanni Mpetshi Perricard acabó con el cuarto cabeza de serie, el estadounidense Tommy Paul por 7-6(2), 3-6 y 7-6(6), y se medirá al australiano Rinky Hijikata que se impuso a su paisano Adam Walton por 6-3 y 6-2.

Aleksandar Kovacevic acabó con las intenciones del australiano Nick Kyrgios, de vuelta al circuito tras su participación en el partido 'La batalla de los sexos'. Lejos de su mejor nivel, Kyrgios cayó por 6-3 y 6-4. Kovacevic jugará con el británico Cameron Norrie, séptimo favorito, que remontó al francés Ugo Humbert por 1-6, 7-6(8) y 7-5.