Djokovic, directo a Melbourne

El ganador de veinticuatro títulos de Grand Slam argumentó que todavía no se encuentra en el tono físico adecuado para iniciar el curso: "No estoy físicamente preparado para competir en Adelaida la próxima semana. Personalmente es muy decepcionante porque tengo muy buenos recuerdos de haber ganado el título allí hace dos años".

"Ahora me concentro en preparar el Abierto de Australia y espero llegar pronto a Melbourne", dijo Djokovic, que ha ganado diez veces el primer grande del curso.

El serbio de 38 años ha llegado a semifinales de Australia en los dos últimos años superado por el campeón vigente, el italiano Jannik Sinner en 2024 y el pasado ejercicio ante el alemán Alexander Zverev.