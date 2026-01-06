Eala reacciona a tiempo; Venus Williams, 45 años, cae con Linette

Eala, una de las sensaciones de la temporada pasada, de 0 años, ganó a Vekic, plata olímpica en París 2024, por 4-6, 6-4 y 6-4 en su primer partido del 2026 y se situó en la segunda ronda del evento neozelandés. Eala sobrevivió en un partido complicado que se alargó durante dos horas y 40 minutos.

La filipina se enfrentará en segunda ronda a la croata Petra Marcinko, verdugo de la colombiana María Osorio.

Y mientras, entró en escena la exnúmero uno del mundo, la estadounidense Venus Williams, de 45 años, ahora 582 del ránking femenino que perdió en primera ronda ante la polaca Magda Linette por 6-4,4-6 y 6-2 en dos horas y cuarto.

La ganadora de siete Grand Slam, eliminada el lunes del cuadro de dobles junto a la urcaniana Elina Svitolina, apunta ahora al Abierto de Australia, un torneo que siempre se le ha resistido y de donde ha recibido una invitación de la organización.

La jugadora de Florida disputará en Melbourne, a donde regresa cuatro años después, su Grand Slam número 98; en Auckland jugaba su primer torneo individual desde que cayó en agosto pasado en el Abierto de Estados Unidos. Ahora acude a Hobart, Venus Williams antes de ir a Australia y convertirse enla jugadora de mayor edad en la historia en disputar este evento.

Linette, por su parte, se enfrentará en segunda ronda a la italiana Elisabetta Cocciaretto que ganó a la estadounidense Alycia Parks por 6-2 y 7-5.