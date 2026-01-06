Tabilo decepciona ante Mmoh

El nacido en Toronto (Canadá), situado en el puesto 81 del ránking, fue eliminado por el 285 de la clasificación y procedente de la fase previa igual que el sudamericano.

El estadounidense logró dos victorias ante jugadores situados entre los cien primeros del mundo por primera vez desde 2024. Ganó al también chileno Cristian Garín y ahora a Tabilo que centra ahora su objetivo en el siguiente evento, en el torneo de Auckland.

Michael Mmoh, por su parte, se enfrentará en segunda ronda contra el ruso Karen Khachanov, cuarto cabeza de serie.