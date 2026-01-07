Anisimova se estrena en el 2026

Anisimova, tercera jugadora del mundo, finalista de dos torneos del Grand Slam en el 2025, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos, semifinalista de los otros dos, superó sin problemas a Kimberly Birrell, por 6-1 y 6-3, y jugará en octavos con la ucraniana Marta Kostyuk, novena cabeza de serie.

La norteamericana, candidata al triunfo junto a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, apunta ahora al Abierto de Australia igual que su compatriota Jessuca Pegula, cuarta favorita, que accedió a octavos de Brisbane con más apuros, en tres sets, frente a la rusa Anna Kalinskaya por 6-2, 2-6 y 6-4 y jugará con la ucraniana Dayana Yastremska, que ganó a la canadiense Leylah Fernandez por 6-1 y 6-2.

También necesitó de una remontada la rusa Mirra Andreeva, sexta cabeza de serie, ante la australiana Olivia Gadecki, a la que superó por 4-6, 6-1 y 6-2 para citarse con la checa Linda Noskova, novena, que sufrió para imponerse a la polaca Magdalena Freche por 6-7(5), 6-4 y 6-4.

La jornada se completó con el pase a octavos de la rusa Aliaksandra Sasnovich después de vencer a la danesa Clara Tauson por 6-2 y 6-3. Le espera su compatriota Liudmila Samsonova, décima, que ganó a la australiana Emerson Jones por 6-4 y 6-1.

